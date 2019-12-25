إسبانيا – أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم امس أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يتعهد بالتصالح مع ناديه السابق برشلونة، في حالة واحدة.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مصادر قريبة من نيمار تؤكد أن اللاعب مستعد للتوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن الدعاوى القضائية، إذا تعهد النادي الكتالوني بضمه.

وسيبدأ الفريق القانوني لنيمار بإجراءات التصالح مع برشلونة، بشأن عدم حصوله على مكافأة التجديد لعقده الأخير رفقة البارسا، عندما تتأكد عودة اللاعب إلى “كامب نو” وحصوله على راتبه القديم.

وانتقل اللاعب البرازيلي من البارسا إلى “حديقة الأمراء” في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده الأخير مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة نيمار ستعني حصوله بشكل تلقائي على الجزء المعلق من مكافأة التجديد لعقده الأخير.

وكان والد نيمار أكد مؤخرًا أنه ونجله، على استعداد للتوصل لاتفاق ودي مع برشلونة بشأن الدعاوى القضائية.

واتهم نيمار برشلونة بعدم دفع جزء من راتبه، عند مغادرته النادي الكتالوني صوب سان جيرمان في صيف 2017.

وطلب نيمار من برشلونة دفع 3.5 مليون يورو، كما اتهم النادي الكتالوني بالتصرف بسوء نية والقيام بأعمال انتقامية ضده، بسبب توقيعه لسان جيرمان.

ورفع نيمار أيضًا دعوى قضائية ضد برشلونة، لعدم حصوله على مكافأة تجديد عقده كاملة في صيف 2017، رغم أنه انتقل بعد أسابيع قليلة إلى سان جيرمان.

المصدر: كــووورة