انجلترا – اليوجا أحد التمارين الرياضية التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية، وتعزيز الصحة النفسية، والاستمتاع بقوام رشيق، وينصح الأطباء بتمرينات اليوجا في المسطحات الخضراء من مرتين لـ 4 مرات في الأسبوع الواحد.

وكشف موقع “stylesatlife”، أن هناك بعض تمرينات رياضة اليوجا للوجه للتخلص من التجاعيد في وقت أسبوع واحد، فتعرف على هذه التدريبات خلال السطور التالية.

تمرين الهواء

يعتبر هذا التمرين من أبرز تمرينات اليوجا لمساعدة الوجه على تقليل التشنجات التي تحدث، وذلك عن طريق:

– استنشاق الهواء بقدر المستطاع.

– انقل الآن الهواء في فمك من جانب من الخد إلى جانب آخر، مثل الطريقة التي يمكنك بها تنظيف فمك بغسول الفم.

عضلات الشفاه

يؤدي هذا التمرين إلى تهدئة عضلات الذقن ومساعدة الشفاه على التخلص من التجاعيد والتشققات، وذلك عن طريق:

– اجلب شفتك السفلية إلى شفتك العليا وحاول تقريبها من الأنف قدر الإمكان.

– امسك هذا لمدة 15 ثانية على الأقل.

– كرر نفس التمرين 10 مرات.

قد يشعر الفرد بألم طفيف في الفك أثناء القيام بهذا التمرين.

تخفيف تجاعيد الوجه

تساعد رياضة اليوجا على التخلص من تجاعيد الوجه في دقائق، وذلك عن ممارستها يوميًا، وذلك عن طريق:

– ابق عينيك مفتوحة على مصراعيها ورفع التصفح لأعلى.

– تبقى في هذا الموقف لبضع ثوان.

– ركز نظرك على نقطة أمامك.

– تفعل الشيء نفسه لمدة 5 مرات على الأقل.

وكالات