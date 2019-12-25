ألمانيا – من المعروف أن الرغبة في تناول الطعام في تكون في أوج أحوالها في فصل الشتاء، ولكن هناك عدد من الأشخاص الذين يشعرون دائمًا بالجوع، الأمر الذي يجبرهم على تناول كميات كبيرة من الطعام، مما يعرضهم لخطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية الناتجة عن زيادة الوزن والسمنة.

“الكونسلتو” يستعرض في التقرير التالي، نصائح هامة للشعور بالشبع والامتلاء، وفقًا لموقع “Webmd”.

1- مضغ العلكة الخالية من السكر

أكدت بعض الدراسات أن مضغ العلكة الخالية من السكر بين الوجبات الرئسية، من شأنه أن يساهم في الشعور بالشبع والامتلاء الوهمي، كما ثبت فعاليتها في حرق السعرات الحرارية المتراكة بالجسم، بمعدل 11 سعرة حرارية على مدار الساعة الواحدة، مما يساهم في فقدان الوزن بصورة صحية.

2- تناول الطعام في الأطباق الصغيرة

يرسل حجم الأطباق التي يتم تناول الطعام فيها إشارات إلى الدماغ، وهذا ما توصلت إليه إحدى الدراسات، حيث أشارت إلى أن 52% من الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة يعتمدون على الصحون الكبيرة، في حين أن 45% من الأفراد الذين يتناولون كميات بسيطة من الطعام يستخدمون الأطباق الصغيرة.

3- إشغال وقت الفراغ

عندما يشعر بعض الأشخاص بالملل، يحاولون ملء وقت فراغهم، بتناول كميات كبيرة من الأطعمة، مما يتسبب في زيادة الوزن، لذلك يجب إشغال النفس عند الشعور بالجوع بأي أنشطة أخرى، لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

4- عدم مشاهدة برامج الطهي

يجب الابتعاد عن برامج الطهي قدر المستطاع، لأنها تزيد من الشعور بالجوع عند مشاهدتها، وتدفع بعض الأشخاص إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية.

5- تناول الوجبات الخفيفة

يعتاد بعض الأشخاص على تناول بعض السناكس بين الوجبات الأساسية، مثل الحلويات والمقرمشات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، لذلك يجب استبدالها بالخضروات والفاكهة، لاحتوائهما على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترات طويلة.

6- تناول الطعام ببطء

تناول الطعام بسرعة كبيرة، يجعل البعض يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة دون الشعور بذلك، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، لذلك ينصح بتناول الوجبات ببطء ومضغها جيدًا، لتحفيز الغدد اللعابية على إفراز المزيد من اللعاب، الذي يقلل من فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي.

7- تناول المياه قبل الوجبات

شرب الماء قبل الوجبات، من شأنه أن يشعرك بالشبع والامتلاء، مما ينعكس على كمية الطعام التي يتم تناولها عند كل وجبة، وبالتالي تقل فرص اكتساب الجسم وزنًا زائدًا.

وكالات