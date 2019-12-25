ليبيا – هنأ أعضاء مجلس النواب في بياناً لهم اليوم الأربعاء الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ68 لإستقلال البلاد.

74عضوا ناشدوا في بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه أبناء الشعب وجميع القوى السياسية والقيادات الوطنية بتوحيد الصف وتقديم التنازلات من أجل بناء ليبيا المستقبل التي تحقق أماني أبنائها وطموحاتهم في الحرية وبناء نظام سياسي ديمقراطي يعبر عن الإرادة الحرة الوطنية بحيث يحفظ إستقلال ليبيا ووحدتها وأمنا وإستقرارها.

وجدد النواب النداء بضرورة مواجهة المؤامرات وتوحيد الصفوف من أجل سلامة تراب الوطن الغالي، مشيراً إلى أن هدفهم الوصول إلى الدولة التي ينشدها الليبيين جميعا دولة القانون والمؤسسات دولة العدالة والمساواة في الحقوق والواجيات.

وأضاف البيان:”إنطلاقاً من المبدأ الذي نؤمن به لحل جميع مشاكلنا بأيادي ليبيا ومن خلال مشروع وطني يتوافق دون تهميش أو إقصاء وأن يتم الإحنتكام لصنادق الإقتراع بعد أن تهيأ لها الظروف الآمنة والدستورية”.

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