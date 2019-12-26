انجلترا – دخل ليستر سيتي سباقا مع آرسنال، من أجل الحصول على خدمات مدافع يوفنتوس، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن لاعب البيانكونيري، الإيطالي دانييلي روجاني (25 عامًا)، يعتبر هدفًا رئيسيًا لآرسنال من أجل تدعيم دفاعه، حيث حاول استعارته الصيف الماضي لمدة عامين، لكن طلبه قوبل بالرفض من جانب اليوفي.

ورغم الأداء الرائع للثنائي، جوني إيفانز وكاجلار سويونكو، إلا أن بريندان رودجرز، المدير الفني لليستر، يحرص على إضافة المزيد من القوة للخط الخلفي.

وأوضحت الصحيفة، أن غياب روجاني عن المشاركة مع يوفنتوس، سيدفع ليستر وآرسنال لمحاولة ضمه، في يناير/كانون ثان المقبل.

ومن المتوقع ألا تقل القيمة المادية المطلوبة لبيع المدافع، عن 34 مليون جنيه إسترليني.

المصـدر: كووورة