انجلترا – اكد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال الجديد، إن لاعبه جرانيت تشاكا سيعود للطريق الصحيح، بعد تحسن علاقته مع جماهير النادي.

ورد الدولي السويسري تشاكا بغضب على الجماهير، عندما هتفت ضده أثناء خروجه من الملعب، عقب مواجهة كريستال بالاس، في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وإثر ذلك، سحب المدرب السابق أوناي إيمري منه شارة القيادة.

وعاد اللاعب البالغ عمره 27 عاما، الذي استبعد من التشكيلة بعد مشكلته مع الجماهير، إلى الفريق.

وقال أرتيتا، مساعد مدرب مانشستر سيتي السابق، عند تسلمه مهام منصبه الجديد في آرسنال، الأسبوع الماضي، إنه سيمنح تشاكا كل الدعم.

وقال لاعب وسط الجانرز السابق، لوسائل إعلام بريطانية، قبل مواجهة بورنموث اليوم الخميس “عندما انتقلت من آرسنال إلى سيتي، لبداية مسيرتي التدريبية، كنا نبحث عن لاعب في مركزه (تشاكا) لضمه، وكان واحدا بين القائمة التي رشحتها”.

وواصل “كنت سعيدا عندما تعاقد آرسنال معه، لأني رأيت أنه سيصبح لاعبا رائعا، وبالفعل قدم العديد من الأشياء الجيدة، لكنه في موقف صعب حاليا، وتصاعد موقفه مع الجماهير حتى انفجر”.

وأردف أرتيتا “لكني سعيد بمدى استعادة علاقته الجيدة مع الجماهير، وعودته للفريق تدريجيا وتعامل الجماهير معه بإيجابية”.

وأضاف “من الصعب تغيير السيناريو بالكامل، منذ ما كانت عليه علاقته مع الجماهير إلى أن تصبح مميزة تمامًا، لكننا نسير في الطريق الصحيح”.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن تشاكا قد ينتقل إلى هيرتا برلين، لكن أرتيتا قال إنه تحدث مع اللاعب بشأن مستقبله.

وأوضح “أبلغته مدى حرصي على بقائه وأهميته للفريق، وما أتوقعه منه.. فأنا هنا لمساعدته، وأريده أن يشعر أننا خلفه ونسانده”.

المصدر: كووورة