انجلترا – ينوي الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، إعادة هيكلة الفريق اللندني بعد أيام من توليه مسؤوليته.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن أرتيتا يتحدى الكثير من الفوضى في آرسنال، لإعادة الفريق إلى قمة الكرة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن آرسنال لا يملك قوة مالية مماثلة للأندية التي تنافسه في البريميرليج، ولذلك فإن أرتيتا سيعمل على بيع أكثر من لاعب كبير، لتوفير أموال للصفقات الجديدة.

وأوضحت أن قرار أرتيتا يتعلق باللاعبين الأعلى دخلا بالنادي، الذين يرغبون في الرحيل مثل بيير إيميريك أوباميانج وجرانيت تشاكا.

ويريد أوباميانج الانتقال إلى ريال مدريد، بينما يعاني تشاكا في آرسنال بسبب توتر علاقته مع الجماهير.

وأضافت أنه يوجد أيضًا مسعود أوزيل صاحب أكبر راتب في النادي، ولكنه لا يقدم الإضافة الفنية المنتظرة للجانرز.

ويحصل أوزيل على راتب أسبوعي يبلغ 350 ألف إسترليني، ويليه أوباميانج في المركز الثاني (200 ألف إسترليني)، بينما تشاكا في المركز السابع (100 ألف إسترليني).

المصـدر: كــووورة