ليبيا – توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 – 9 يناير من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة حكومة الوفاق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم الخميس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة نقلتها قناة “تي أر تي” التركية.

وقال : “يسألوننا عمّا إذا كنا سنرسل الجنود إلى ليبيا.. نحن نتجه إلى المكان الذي نُدعى إليه سنلبي دعوة ليبيا بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته”، مؤكداً على أن بلاده ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في ماوصفه بـ”كفاحها ضد الجنرال الانقلابي خليفة حفتر” (محاولة إيقاف تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة).

كما أضاف : “هؤلاء يدعمون من وصفه بـ”بارون الحرب” (القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير حفتر) ، مضيفاً بأنه يلبي دعوة ما وصفها بـ” الحكومة الشرعية في ليبيا “، هذا هو الفارق بيننا حسب تعبيره.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تصر على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا ، مشدداً على أن هدف بلاده في البحر المتوسط ليس الاستيلاء على حق أحد بل على العكس من ذلك منع الآخرين من الاستيلاء على حقهم.

وبشأن زيارته إلى تونس قال أردوغان بأنه تم الإتفاق مع الرئاسة التونسية على إقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي لحكومة السراج التي وصفها بـ”الحكومة الشرعية”.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وفائز السراج دخلت حيز التنفيذ فجر اليوم الخميس بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.