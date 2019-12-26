مصر – تعرضت بعثة الزمالك المصري إلى أزمة “طريفة”، حيث تأخر وصول 6 حقائب بينهما حقيبة تضم أحذية اللاعبين، خلال رحلتهم من مصر إلى زامبيا عبر إثيوبيا.

ويستعد الزمالك للقاء زيسكو يونايتد الزامبي، السبت، ضمن إطار مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشفت صحيفة “المصري اليوم” أن أزمة الأحذية في طريقها إلى الحل، بعد أن تلقت إدارة بعثة الزمالك إخطارا رسميا من مسؤولي شركة الخطوط الجوية الإثيوبية بتأكيد وصول الشحنة المفقودة في مطار أديس أبابا إلى مقر إقامة البعثة في مدينة ندولا، فجر الجمعة.

وقالت الخطوط الإثيوبية إن الحقائب الست المتأخرة، بما فيها من أحذية اللاعبين، شحنت على رحلة متوجهة إلى ندولا، على أن يتم استلامها في المطار، مشيرة إلى تعذر إرسالها الخميس لعدم وجود رحلات من أديس أبابا إلى المدينة الزامبية.

وكانت البعثة اكتشفت ضياع بعض الحقائب في مطار أديس أبابا، مما دفع رئيس البعثة هاني زادة إلى بتحرير محضر فقد في مطار ندولا، وتم التأكد من وجود الحقائب في إثيوبيا.

لكن بعثة الفريق الأبيض أكدت عدم وجود أزمة في تأخر الأحذية اللاعبين، لوجود أحذية بديلة خاض بها اللاعبون تدريباتهم يومي الأربعاء والخميس.

سكاي نيوز