السعودية – تحتضن المملكة العربية السعودية، مطلع العام المقبل 2020 بطولة العرب للشباب.
وقال منسق اتحاد الكرة في السعودية محمد إبراهيم إن “السعودية ستحتضن بطولة العرب لمنتخبات الشباب مطلع العام المقبل 2020”.
وأوضح أن “البطولة تتألف مبدئياً من 13 منتخباً، حيث ارسل الاتحاد العراقي موافقته للمشاركة في البطولة المقرر اقامتها في مدينة الدمام”.
وأوضح أن “البطولة تتألف مبدئياً من 13 منتخباً، حيث ارسل الاتحاد العراقي موافقته للمشاركة في البطولة المقرر اقامتها في مدينة الدمام”.
ومن المؤمل ان تقام البطولة خلال شهر كانون الثاني من العام 2020.
وكالات