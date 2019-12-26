وقال منسق اتحاد الكرة في السعودية محمد إبراهيم إن “السعودية ستحتضن بطولة العرب لمنتخبات الشباب مطلع العام المقبل 2020”.

وأوضح أن “البطولة تتألف مبدئياً من 13 منتخباً، حيث ارسل الاتحاد العراقي موافقته للمشاركة في البطولة المقرر اقامتها في مدينة الدمام”.

ومن المؤمل ان تقام البطولة خلال شهر كانون الثاني من العام 2020.