ليبيا – إلتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج أمس الأربعاء بتونس العاصمة السفير الجزائري لدى ليبيا كمال الحجازي.

الحويج قام وفقاً للمكب إلعلامي التابع للوزارة بتقديم واجب العزاء باسمه وباسم رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني وباسم الشعب الليبي للأشقاء والاخوة في الجزائر لوفاة قايد صالح رحمه الله القامة الوطنية والتاريخية الفذة.

وتناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

ومن جانبه أكد السفير وقوف بلاده ضد أي تدخلات خارجية في ليبيا وضد الفوضى والإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون، مشدداً رفضهم لأي محاولة لتقسيم ليبيا.

كما أعرب عن أمله في أن يكون الحل في ليبيا يأتي من الليبيين انفسهم وأن تتم التسوية السياسية بدون المليشيات والارهابيين نحو استعادة الأمن والاستقرار واستعادة الدولة الليبية باعتبار أن الجميع يعيش في أسرة مغاربية تؤثر وتتأثر بما يحصل فيما بينها.