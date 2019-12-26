مصر – اوضح الرئيس المصري إن سعر صرف الدولار مرتبط بالتعافي الاقتصادي، حيث أنه وصل في إحدى الفترات لأكثر من 18 جنيها، وبعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي تراجع لـ 16 جنيها، ومرشح للتراجع أكثر.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، امس على هامش افتتاح عدد من المشروعات، أن سعر الدولار مرتبط بآلية العرض والطلب، “كلما الاقتصاد بتاعنا يتعافى، كلما نقدر نعمل سياحة كويس وزراعة كويس، ونقدر نصدر الفائض من الزراعة، ونلبي جزء كبير من مطالب الناس”.

وتابع: “لما أعمل كده ده يعني أن فاتورة الاستيراد التي تعتمد على الدولار ستقل، وبالتالي فإن الطلب على الدولار سيقل، وبالتالي فإن سعر الدولار سيهبط أكثر من ذلك”.

وكان الرئيس المصري قد افتتح الأربعاء عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

المصدر: وكالات