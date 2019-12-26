ليبيا – في إطار اهتمامه بالخدمات الصحية المقدمة داخل المركز بعد أن باشر وخلال عام من إعادة تسميته في علاج حالات الاورام من مختلف أرجاء المدن الليبية قام عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير مس الأربعاء بزيارة للمركز الوطني للأورام في بنغازي.

زيارة الصغير جاءت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز الوطني للأورام للإطلاع على سير العمل داخله والتعرف على أهم الخدمات التي يقدمها لمرضى الأورام على مستوى المنطقة الشرقية بصفة خاصة والمدن الليبية بصفة عامة.

وخلال الزيارة إطلع الصغير على المشاريع التي سيتم تنفيذها داخل المركز خلال الفترة القادمة بإشراف ومتابعة من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وفي ختام زيارته ثمّن الصغير هذه المجهودات و الخدمات الجبارة لإدارة المركز والعاملين رغم بعض النواقص في المعدات والأجهزة.

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