القوات الروسية تتمركز في نقطة كان يسيطر عليها الأمريكيون في سوريا

القوات الروسية تتمركز في نقطة كان يسيطر عليها الأمريكيون في سوريا

سوريا – تمركزت الشرطة العسكرية الروسية في موقع كان يسيطر عليه الجيش الأمريكي في قرية تل السمن بشمالي مدينة الرقة، وهي منطقة استراتيجية على مفترق طرق تربط هذه المدينة بوسط وشمالي البلاد.

وتقع قرية تل السمن على بعد 26 كيلومترا من الرقة، التي كانت المعقل الرئيس لتنظيم “داعش” قبل أن يتم تحريرها.

وقالت الحكومة السورية في وقت سابق إن المسلحين كانوا ينقلون الأسلحة عبر هذه الطرق، في الوقت الذي كانت فيه هذه النقطة تحت سيطرة قوات أمريكية.

واستولى الجيش الأمريكي قبل أيام على نقطة تقع في بناية كانت مدرسة.

وقد اتخذ تنظيم “داعش” من الرقة “عاصمة” له سنة 2013 قبل أن تستعيدها “قوات سوريا الديمقراطية” بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، سنة 2017.

المصدر: نوفوستي