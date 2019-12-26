ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا الخميس إن حكومة الوفاق ستطلب من تركيا رسمياً دعمها عسكرياً وهذا سيكون لمواجهة من وصفهم بـ” المرتزقة التابعة لخليفة حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

باشاغا شدد خلال مؤتمر صحفي من تونس نقلته قناة الجزيرة مباشر القطرية وتابعته المرصد على أنه سيكون هناك تعاون كبير مع تركيا وتونس والجزائر، مضيفاً “سنكون في حلف واحد وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني في المنطقة وإذا سقطت طرابلس ستسقط تونس العصمة والجزائر” .

وتعليقاً على اللقاء الذي جمع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والتونسي قيس سعيّد وتأكيدهما دعم حكومة الوفاق إعتبر أن حكومة الوفاق ترحب بأي مبادرة تكون جامعة لكل الليبيين وكذلك أي مبادرة لا بد أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة.

وزعم العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة بأنهم سيقاتلون حتى آخر قطرة دك لمنع ما وصفه بـ”عسكرة الدولة وحكم الفرد الاوحد”، معتبراً بأن حكومتهم هي الحكومة الشرعية حسب قوله.