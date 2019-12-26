ليبيا – أعرب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد “الغرفة العليا بالبرلمان الروسي” قسطنطين كوساتشوف عن قناعته بأن تركيا لا تسعى إلى اتخاذ أي إجراءات عسكرية عملية في ليبيا.

كوساتشوف قال وفقاً لـ”روسيا اليوم” في تعليقه على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيته تقديم طلب إلى برلمان بلاده لاستخدام قوات تركية في ليبيا إنه “من الأرجح أن تركيا لا توجد لديها رغبة قوية في عمليات عسكرية على الميدان وعلى أية حال فهي لو كانت ترغب في ذلك لما كانت تنتظر حتى يتبنى البرلمان قراره الرسمي في هذا الشأن بعد ثلاثة أسابيع”.

واعتبر السيناتور أن المراد من هذه التصريحات هو إصرار أنقرة على أنها جهة لا غنى عنها في أي تسوية للأزمة في ليبيا.

كما رد كوساتشوف على تصريحات أردوغان حول وجود 2000 من “المرتزقة الروس” في ليبيا واصفاً إياها بسير الرئيس التركي وراء “موضة اليوم” المتمثلة في إصرار البعض على الزعم بـ “حضور روسيا في كل مكان واتخاذ تصرفاتها كمبرر لتصرفاته”.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن تصريحات أردوغان هذه غير لائقة في ضوء طبيعة العلاقات بين تركيا وروسيا.