الولايات المتحدة – صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس إنه يتوقع الحصول على “زهرية ورد جميلة” من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، هدية في عيد الميلاد.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات صادرة عن بيونغ يانغ، قالت فيها إنها ستفاجئ واشنطن بـ “هدية” في عيد الميلاد ما لم تخفف العقوبات عنها، واعتبر مسؤولون بالجيش الأمريكي أن ذلك ربما يكون إشارة إلى إطلاق تجربة لصاروخ باليستي.

وذكر ترامب في تصريحات صحفية: “ربما تكون هدية جيدة.. قد يرسل لي (كيم) زهرية ورد جميلة.. ربما أحصل على هدية جميلة منه.. أنتم لا تعلمون، ولن تعلموا مطلقا”، بحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن”.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعث نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي ري تاي سونج، رسالة تحذيرية إلى واشنطن، توعد فيها بإرسال “هدية عيد الميلاد” للولايات المتحدة ما لم تقدم تنازلات إضافية في إطار المحادثات النووية المتوقفة بين الجانبين.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، أعلنت كوريا الشمالية إجراء تجربة جديدة في موقع “سوهي” لإطلاق الأقمار الصناعية، لتعزيز الردع الاستراتيجي.

وتزامنت هذه التجارب مع فترة زادت فيها حكومة بيونغ يانغ، الضغط على إدارة واشنطن، لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وكان الزعيم الكوري كيم، قد أمهل الإدارة الأمريكية حتى نهاية العام لتقديم مقترحات ملموسة لاستئناف المفاوضات المتوقفة.

وحذر من أن التجارب النووية واختبارات الصواريخ العابرة للقارات، ستستمر ما لم تستجب واشنطن لمطالب بلاده.

الأناضول