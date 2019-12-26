ليبيا – كشف كاتب تركي عن قيام تركيا بإرسال أحد الأسماء المقربة من رئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان إلى ليبيا بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط الذي وقع في نوفمبر الماضي بين أنقرة وطرابلس.

الكاتب التركي أحمد طاقان قال في مقال نشره مؤخراً على موقع “قورقوسوز” الإخباري التركي ونقلته صحيفة “العين الإخبارية” أن الشخص الذي تم إرساله كان أحد المسؤولين السابقين بجهاز الاستخبارات وأن عملية إرساله تمت قبل نحو أسبوعين.

وأشار إلى أن ذلك تم قبل إقرار البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لافتاً نقلا عن مصادر موثوق بها داخل أجهزة الدولة إلى أنه لن يكشف عن هذه الشخصية لكن من المؤكد أنها مقربة من رئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان.

وتابع “هذه الشخصية تعتبر من القوات الخاصة ولقد تولى العديد من المهام الحساسة عقب المحاولة الانقلابية في 2016 ولربما إرساله إلى ليبيا من أجل إراحته ونسيانه، رافضاً الخوض في مزيد من التفاصيل حول طبيعة المهمة التي كلف بها هذا الشخص”.

كما بيّن أنه لفت إنتباهه ما تضمنته المذكرة الأمنية الموقعة مع ليبيا من عبارات مثل (موظف ضيف) و(موظف مدني) التي ربما جاء بموجبها إرسال تلك الشخصية إلى ليبيا.

وأضاف أن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد ذهاب وفد تركي إلى روسيا لبحث الأوضاع الليبية وعند النظر إلى عقلية العدالة والتنمية نجد أن هذا النظام دائماً ما يفضل الخيارات العسكرية بديلاً عن الدبلوماسية”.