ليبيا – قال وزير الدفاع المكلف بالحكومة المؤقتة اللواء ركن يونس فرحات في رسالة موجهة للرئاسة التونسية اليوم الخميس بأن الليبيين استبشروا خيرا بالقيادة التونسية الجديدة، مضيفاً بأن اجتماع الرئيس التونسي أمس الأربعاء مع أردوغان ووزير دفاعه ورئيس جهاز مخابراته وانضمام وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا إليهم ازعجهم.

فرحات أضاف في رسالته التي تلقت المرصد نسخة منها بأن السراج وحكومته يستجدون الاتراك ليعود العثمانيون إلى شمال افريقيا، مضيفاً بأنهم يستدعون الأتراك لقتال الجيش الليبي المدافع عن سيادة الليبيين على أرضهم وثرواتهم.

وأشار وزير الدفاع المكلف إلى أن تصريحات الأتراك تؤجج الفتنة داخل المجتمع الليبي المتماسك والمترابط في إشارة منه إلى تصريح أردوغان بوجود مليون تركي في ليبيا، مضيفاً بأنه لا يتوقع انضمام تونس الي الحلف التركي القطري الذي وصفه بـ”العميل” ضد ليبيا.

وقال :” ما يربطنا بالشعب التونسي الشقيق أكثر من روابط الدم والأخوة. لهذا نطالب القيادة التونسية بتقديم ايضاحات حول ما جرى بينهم وبين الرئيس التركي وما ذكره باشاآغا اليوم من داخل تونس بشأن إعلان تحالف بين تونس وتركيا والجزائر لدعم حكومة الوفاق.

وأكد وزير الدفاع المكلف في ختام رسالته للرئاسة التونسية على أن القوات المسلحة والقيادات الليبية قادرون على دحر أي عدوان.