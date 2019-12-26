ليبيا – أكدت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها اليوم الخميس على أنها لن تقبل بأن تكون عضوا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها في إشارة منها إلى تصريحات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا والرئيس التركي أردوغان بشأن تشكيل تحالف يضم تونس لدعم حكومة الوفاق.

رئاسة الجمهورية التونسية أضافت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن التصريحات و ما وصفته بـ”التأويلات والادعاءات الزائفة” التي تتلاحق منذ يوم أمس فهي إمّا أنّها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإمّا أنّها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه حسب المصدر.

وتابع البيان :” وإذا كان صدر موقفٌ عَكَسَ هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يُلْزمُ إلّا من صرّح به وحدهُ”.

كما أكدت الرئاسة التونسية على أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد حريص على سيادة تونس واستقلالها وحريّة قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أيّ نيّة للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف.