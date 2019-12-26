روسيا تخفض إنتاجها النفطي 240 ألف برميل يوميًا

روسيا تخفض إنتاجها النفطي 240 ألف برميل يوميًا

موسكو – اكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، امس إن بلاده خفضت، خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إنتاجها النفطي، باستثناء المكثفات، بمقدار 240 ألف برميل يوميا.

يأتي ذلك في إطار اتفاق ” أوبك+” الذي يضم الدول الأعضاء في “أوبك” بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في 2019، وتعميق الخفض إلى 1.7 مليون برميل في الربع الأول من 2020.

وأضاف نوفاك: “باستثناء المكثفات، خفضنا الإنتاج بنحو 240 ألف برميل يوميا خلال الشهر الجاري”، وفق إعلام روسي.

والمكثفات، هي خام خفيف يجري استخلاصه كمنتج ثانوي خلال إنتاج الغاز.

ويتعين على روسيا، حسب الاتفاق الحالي، خفض الإنتاج بمقدار 228 ألف برميل يوميا، وسيرتفع إلى 300 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020.

ووافق ” أوبك+” على استبعاد المكثفات من حساب الحصص بموجب اتفاق لخفض إنتاج النفط، حسبما صرح نوفاك في مطلع الشهر الجاري.

وروسيا ثالث أكبر منتج للنفط بمتوسط 11.24 مليون برميل يوميا، بعد الولايات المتحدة والسعودية، وما تزال تعتمد على صادرات الطاقة، رغم الجهود المبذولة لتنويع اقتصادها.

وفي وقت سابق، قدر نوفاك أن موزانة بلاده ستحقق إيرادات إضافية من اتفاقية ” أوبك+” تبلغ نحو 2 تريليون روبل (31.3 مليار دولار) في 2019.

وتوقع نوفاك أن تصعد صادرات بلاده من النفط خلال 5 سنوات بمقدار 20 – 25 مليون طن، إلى 280 مليون طن (2 مليار و44 مليون برميل).

وفي 2018، ارتفعت صادرات روسيا من النفط بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 260.2 مليون طن (1.899 مليار برميل).

الأناضول