ويأمل الفريق الملكي تعزيز صفوفه بالنجم الدنماركي خلال الشتاء، علما أن إريكسن خرج من حسابات النادي اللندني، بعدما أشارت تقارير صحفية عدة إلى رغبته في الرحيل عن توتنهام.

والموسم الجاري يعد الأخير في عقد إريكسن مع ناديه، وسيصبح بعدها حرا في الانتقال إلى أي وجهة، كما يمكنه الرحيل في يناير مجانا.

وارتبط اسم إريكسن بالانتقال إلى يوفنتوس وإنتر ميلان في إيطاليا، فضلا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانتقل إريكسن إلى توتنهام عام 2013 قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 13.5 مليون يورو، ولعب دورا مهما مع الفريق قبل أن يخرج من حسابات المدير الفني جوزيه مورينيو مع رفضه تجديد تعاقده.

وفي المقابل، لا يبدو إيسكو مدرجا ضمن خطط مدربه الحالي زين الدين زيدان، وسيتعين عليه البحث عن فريق آخر إذا ما أراد الاحتفاظ بمكانه في تشكيلة منتخب إسبانيا الذي يستعد لخوض بطولة أوروبا الصيف المقبل.