مصر – انتشر في الفترة الأخيرة فيديو لأحد الشباب يقوم بغناء أغنية الفنان محمد رمضان “زلزال” وهو يتقمص شخصيته، وأدى الشبه الكبير بينه وبين رمضان إلى اعتقاد الكثيربن أنه هو الذي يغني.

ونشر رمضان، مقطع الفيديو على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في موقع “إنستغرام”، ويظهر فيه الشاب وهو يقوم بتقليد شخصيته التي ظهر بها في الكليب، وحرص على مشاركة جمهوره بلقطة من الفيديو، وكتب ساخراً: “أفتكرته أنا”، مشيداً بإدائه.

وفى سياق آخر، كرمت قنوات “النيل” المتخصصة النجم محمد رمضان، على دوره في مسلسل “زلزال”، والذي عرض في شهر مضان الماضي، فحصل على جائزة أفضل ممثل في دراما 2019.

وكالات