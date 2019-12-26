فرنسا – ألغت كاتدرائية “نوتردام” الفرنسية قداس عيد الميلاد (الكريسماس) لأول مرة منذ 200 عام، بسبب حريق اندلع بها في أبريل/نيسان الماضي.

وقال باتريك شوفيت، كبير كهنة الكاتدرائية، لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء، إن “الكاتدرائية لا تزال هشة ولا تحتمل دخول أعداد كبيرة إليها”.

وأضاف: “هناك سقالات مثبتة داخل الكاتدرائية لترميمها.. وسيكون هناك خطر كبير إذا أخرجنا هذه السقالات”.

وتابع: “لا يزال المبنى هشا للغاية، لذلك قررنا إلغاء القداس هذا العام”.

ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، اشتعلت النيران بكاتدرائية “نوتردام” التاريخية وسط باريس، وتسببت بانهيار سقفها وبرجها البالغ ارتفاعه 93 مترًا، حسب السلطات المحلية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد بإعادة بناء الكاتدرائية خلال خمس سنوات.

وتعد كاتدرائية “نوتردام”، تحفة معمارية للفن القوطي، وتجري فيها أشغال منذ سنوات. وهي مدرجة على لائحة التراث العالمي منذ 1991.

وقد اكتسبت شهرة كبيرة بفضل رواية فيكتور هوغو “أحدب نوتردام”، التي تم اقتباسها عدة مرات في السينما والعروض المسرحية الغنائية.

الأناضول