موسكو – وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو سترد على خطوات واشنطن غير الودية اتجاه روسيا في حال استمرارها.

وأضاف لافروف في حوار مع وكالة “تاس”، اليوم الخميس: “سنرد على خطوات واشنطن غير الودية في حال استمرارها، ونعتقد أنه سيكون من الخطأ تأجيل حل المسائل المهمة لبلدينا وللعالم كله إلى أجل غير مسمى”.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن مقترحات بلاده لبناء تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات ستبقى على الطاولة، موضحا أن ذلك “يشمل مسألة الاستقرار الاستراتيجي، التي تتحمل فيه روسيا والولايات المتحدة مسؤولية خاصة بصفتهما أكبر قوتين نوويتين”.

وحول آفاق التعاون بين روسيا والولايات المتحدة قال لافروف إن موسكو لا تنتظر تغيرات كبيرة في السنة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك عوامل تعرقل ذلك مرتبطة بالوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة والحملة الانتخابية هناك.

المصدر: تاس