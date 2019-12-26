هولندا – يعتبر البرتقال من الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين، ويزداد الطلب عليه واستهلاكه في فصل الشتاء، وذلك بسبب فوائده الصحية في محاربة نزلات البرد.

وتتجاوز فوائد هذه الفاكهة المتعارف عليه، ففي دراسة حديثة أجرتها الأستاذة المساعدة في علوم الأغذية والتغذية البشرية في معهد علوم الغذاء والزراعة التابع لجامعة فلوريدا، يو وانغ، تبيّن أنّ قشرة البرتقال تكافح الامراض. وفي التفاصيل أنّها تلعب دوراً مهماً في منع تكون البطانات الدهنية في الطبقة الداخلية من الشرايين، من خلال تحسين عمل الأمعاء. تعرّفوا في ما يلي إلى فوائد قشرة البرتقال الصحية:

1-تقي من تصلب الشرايين

فحسب دراسة وانغ، يمكن لمستخلص قشر البرتقال تعديل الميكروبات الموجودة في الأمعاء والوقاية بالتالي من تصلب الشرايين. فقشر البرتقال يحتوي على مكونات تساهم في إنتاج مركب “ثلاثي ميثيل أمين”، الذي يؤخر حصول تصلب في الشرايين.

2-الوقاية من السرطان

وجد الباحثون أن قشور الحمضيات، بما فيها البرتقال، فعالة، في العموم، في منع الأنشطة السرطانية في الجسم.

3-مضاد للحساسية

تحتوي قشرة البرتقال على مركبات فعالة تؤثر على الجهاز المناعي، كما وتقوم بمنع إطلاق الهيستامين، الذي يسبب ردود أفعال الحساسية.

وكالات