ليبيا – عقد أمس الأربعاء اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية للعام 2019 بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس وبرئاسة مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة.

تم خلال الاجتماع وفقاً لمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة استعراض نشاطات الشركة خلال عام 2019 والتي شملت الشؤون المالية والقانونية والسلامة والبيئة والتحول الرقمي.

وتم التطرق إلى أهم التحديات التي تواجه الشركة والطرق الأنسب لتجاوزها وناقش الحضور الميزانية التشغيلية لعام 2019 والميزانية المقترحة لعام 2020 والديون المستحقة من شركات القطاع وبعض الجهات السيادية بالدولة بالإضافة إلى الرد على بعض الملاحظات الواردة بتقرير هيئة المراقبة.

وفي هذا الصدد أشاد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالجهود غير المسبوقة التي يبذلها رئيس وأعضاء لجنة الادارة والعاملين بالشركة في تقديم الخدمات المتميزة لمختلف المواقع والمرافق النفطية من موانئ وحقول.

في الختام أعرب صنع الله عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة الادارة وكافة العاملين بالشركة في المحافظة على استمرارية العمل، مؤكداً على ضرورة المحافظة على السلامة الغذائية للعاملين بالمواقع والحقول النفطية المختلفة والاستعانة بذوي الخبرة من الكوادر الوطنية في وضع الخطط المناسبة لتحسين الأداء والوصول إلى المستوى المطلوب.

كما شدد على ضرورة التواصل مع شركات التفتيش العالمية ذات السمعة الممتازة، مؤكداً على أهمية المحافظة علي برامج البيئة وسلامة العاملين.