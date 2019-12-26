ليبيا – قال المعارض والسياسي السوري رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إرسال نحو 500 مسلح من المرتزقة في الشمال السوري للقتال في صفوف المليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

رياض درار كشف في حديث خاص لـ”العين الإخبارية” عن أن تركيا ستنقل إلى ليبيا مسلحين مدعومين من أنقرة وبينهم دواعش من المنتشرين ضمن مناطق نفوذها في الشمال السوري.

وأضاف أن تركيا وعدت هؤلاء المسلحين براتب شهري قيمته 2000 دولار للشخص الواحد مقابل القتال في صفوف حكومة السراج.

ولفت إلى أن المرتزقة الموالين لتركيا يقاتلون في إدلب وشرق سوريا مقابل 150 دولارا لذا فإن موافقتهم على الانتقال إلى ليبيا جاءت على الفور لحصولهم على مقابل مادي أكبر.

كما استطرد حديثه: “عدد العناصر التابعة للأتراك سيزداد في ليبيا ولا سيما أنها لا تقاتل بجنودها في أكثر من منطقة بل بالمرتزقة الذين صنعتهم الأحداث السورية، أردوغان يسعى إلى نشر العثمانية الجديدة سواء عبر توغله في الشمال السوري أو انتشاره العسكري في ليبيا”.

وأكد على أن أردوغان يتحرك بناء على طموحاته التوسعية حيث يسعى في ليبيا للسيطرة على النفط والغاز عبر تحالفه مع حكومة السراج فضلاً عن التقارب الفكري الذي يجمعه برئيس حكومة الوفاق من حيث الانتماء لتنظيم الإخوان.

ودعا إلى مواجهة أردوغان في المواقع التي يتقدم فيها سواء كانت في سوريا عبر دعم قوات سوريا الديمقراطية والوقوف بجانبها من أجل استعادة الأرض السورية والسعي أيضاً إلى القضاء على المشروع التركي-الليبي الذي يمثله السراج وحكومته.

درار شدد على ضرورة التحرك من داخل تركيا بالتواصل مع القوى المضادة لسياسيات أردوغان حتى تقوم بإضعاف دوره.