ليبيا- عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق اجتماعه العادي الحادي عشر للعام الجاري 2019 اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

السراج قدم في بداية الجلسة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس ملخصاً يتضمن آخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة محلياً ودولياً.

وتم استعراض الوضع العسكري والأمني وتجاوب الأطراف الدولية لمخاطبات رئاسة الوزراء وعكف المجلس أثر ذلك على مناقشة جدول الأعمال والموضوعات المحالة من قبل الوزارات.

كما حضر الجتماع كل من عبد السلام كاجمان وأحمد حمزة ووزراء الوفاق وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.