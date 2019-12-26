مصر – هاجم الكاتب والسيناريست مدحت العدل، خلال حواره في برنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة “الحدث”، المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، حيث أكد أن من المطربات اللاتي تركن علامة فارقة في عام 2019 أنغام وشيرين عبد الوهاب، رغم ما أحدثته الأخيرة من لغط على مدار العام.

ووجّه العدل، حديثه إلى شيرين، قائلاً: “أم كلثوم عندما سئلت مابتطلعيش في حوارات ليه، قالت أنا جاية عشان الناس تسمع أغاني أطلع أتكلم ليه؟، وهي تلك الفنانة المثقفة التي تجلس مع كبار الشعراء وتتقن اللغة العربية ولا تخطئ في حرف، فيجب أن نتعلم منها”، ولذلك يجب على شيرين الاكتفاء بالغناء فهذا أفضل لنا ولها.

من ناحية أخرى، أكد العدل أن أزمة حجاب صابرين أخذت أكبر من حجمها، مشيراً إلى أنه لا يعرف ما فائدة الخلاف حول “واحدة تقلع أو تلبس الحجاب”، متسائلًا: “ماذا سيضيف للناس للإسلام أو للبشر خلعها أو ارتداؤها للحجاب؟ والحقيقة ما يحدث على السوشيال ميديا جهل كبير”.

وسائل اعلام مصرية