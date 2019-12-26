سوريا – أعلنت المعارضة السورية المسلحة امس عن مقتل قيادي في حركة “أحرار الشام” المنضوية في “الجبهة الوطنية للتحرير”، في قصف جوي “روسي” بريف إدلب الجنوبي.

وقال الناطق باسم “الجبهة الوطنية للتحرير” ناجي مصطفى، إن الطيران الروسي استهدف مقرا لـ”أحرار الشام” قرب معرة النعمان بريف إدلب، ما أسفر عن مقتل “القاضي الشرعي” في الحركة أبو إقبال ومرافقه.

وأضاف مصطفى في تصريح لموقع “عنب بلدي”، أن قائد الحركة جابر علي باشا نجا مع بقية العناصر الموجودين في المقر المستهدف.

وتشهد محاور ريفي إدلب الجنوبي والشرقي معارك محتدمة في هجوم تشنه القوات الحكومية بدعم روسي على مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب، حيث أعلن الجيش السوري أمس عن تطهير أراض تزيد مساحتها على 320 كم مربعا، من الإرهابيين في إدلب، وبسط سيطرته على أكثر من 40 بلدة هناك.

المصدر: مواقع إخبارية سورية