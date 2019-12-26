السعودية – أعلنت جهات حكومية سعودية عن إرجاء بداية دوام اليوم الخميس لحين زوال كسوف الشمس الذي أطلق عليه تسمية “حلقة النار”.

ومن بين هذه الجهات، وزارة الإعلام ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الحج والعمرة والبلدية والقروية وهيئة حقوق الإنسان، نظرا لتزامن بداية وقت الدوام الرسمي مع ظاهرة الكسوف، ولتمكين موظفيها من أولياء أمور الطلاب والطالبات من متابعة وصول أبنائهم إلى مدارسهم في الوقت المناسب.

في غضون ذلك، قال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبد العزيز، حسن محمد عسيري، إن أغلب مناطق المملكة ستشهد كسوفا جزئيا للشمس، ما عدا محافظة الأحساء التي ستشهد كسوفا حلقيا، بحسب صحيفة “الرياض” المحلية.

وستشرق الشمس اليوم الخميس عند الساعة 6:25 صباحا وهي في حالة كسوف جزئي، ويبدأ بعدها الكسوف الحلقي عند الساعة 6:34 صباحا حتى ينتهي عند الساعة 6:37 صباحا، ويتبع ذلك مرحلة الكسوف الجزئي الذي ينتهي عند الساعة 7:48 صباحا.

وأشار المسؤول إلى أن مدة الكسوف الحلقي ستكون دقيقتين و55 ثانية ونسبة الجزء المحجوب من الشمس 91.67%.

كما حذر عسيري من النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف لما قد يسببه ذلك من ضرر على العين، موضحا أن القسم سيرصد هذه الظاهرة باستعمال عدد من التلسكوبات والأجهزة الفلكية من محافظة الأحساء.

من جهتها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر سنة متفق عليها.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

ويحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون القمر الجديد بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم، وهو ما يدفع الكثيرين إلى وصف هذه الظاهرة باسم “حلقة النار”.

وسيكون الحدث مرئيا في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام، غرب أستراليا وشرق إفريقيا وأوروبا الشرقية.

المصدر: وكالات