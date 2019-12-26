سيئول – نشرت الولايات المتحدة 4 طائرات مراقبة فوق شبه الجزيرة الكورية، لتشديد المراقبة على أنشطة كوريا الشمالية، وفق إعلام كوري جنوبي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” (رسمية)، امس أن طائرات المراقبة الأربع حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية يومي الثلاثاء، والأربعاء، عشية وفجر عيد الميلاد.

وأشارت إلى أن تحليق 4 طائرات مراقبة أمريكية في نفس الوقت يعتبر أمرًا نادرًا للغاية، ولكنه يأتي وسط قلق متزايد من احتمال ارتكاب بيونغ يانغ عملًا استفزازيًا كـ”هدية لعيد الميلاد”.

ونقلت عن موقع “إيركرافت سبوتس” (Aircraft Spots) الأمريكي لتتبع حركة الطيران المدني، الأربعاء، أن 4 طائرات مراقبة تابعة للقوات الجوية الأمريكية، حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية وبحر الشرق.

وأوضح الموقع أن الطائرات من أنواع “ريفر جوينت” (RC-135W)، و”إي – 8 سي جوينت ستارز”، و”آر كيو- 4 غلوبال هوك” و”كوبرا بول”(RC-135S) يعتقد أنها نفذت مهمة فوق شبه الجزيرة الكورية بين الثلاثاء وصباح الأربعاء، وأقلعت من قاعدة كادينا العسكرية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في اليابان.

يذكر أن سلسلة من طائرات المراقبة الأمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية يوميًا منذ يوم 19 ديسمبر/كانون الأول.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعث نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي ري تاي سونج، رسالة تحذيرية إلى واشنطن، توعد فيها بإرسال “هدية عيد الميلاد” للولايات المتحدة ما لم تقدم تنازلات إضافية في إطار المحادثات النووية المتوقفة بين الجانبين.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، أعلنت كوريا الشمالية إجراء تجربة جديدة في موقع “سوهي” لإطلاق الأقمار الصناعية، لتعزيز الردع الاستراتيجي.

وتزامنت هذه التجارب مع فترة زادت فيها حكومة بيونغ يانغ، الضغط على إدارة واشنطن، لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وكان الزعيم الكوري كيم جونغ أون، قد أمهل الإدارة الأمريكية حتى نهاية العام لتقديم مقترحات ملموسة لاستئناف المفاوضات المتوقفة.

وحذّر من أن التجارب النووية واختبارات الصواريخ العابرة للقارات، ستستمر ما لم تستجب واشنطن لمطالب بلاده.

الأناضول