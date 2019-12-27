روسيا – جاء في استطلاع للرأي نظمته مؤسسة “فتسيوم” للدراسات الاجتماعية، أن زهاء نصف الروس، يعتبرون الرئيس فلاديمير بوتين، رجل السياسة لعام 2019.

وقال 22% إنهم على استعداد لدعوة بوتين للاحتفال بالعام الجديد معهم فيما اعتبر 46٪ من الروس أن بوتين كان السياسي الأول في السنة المنتهية.

وجاء في المركز الثاني، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ15%، وحل ثالثا وزير الدفاع سيرغي شويغو بـ10%.

وفي الاستطلاع، حظي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي بـ7%، ورئيس الوزراء دميتري مدفيديف بـ6٪ فيمال قال 39٪ إنه يصعب عليهم الرد على هذا السؤال.

وخلال الاستطلاع، تم توجيه السؤال التالي: أي من الشخصيات السياسية، ترغب بدعوته لحضور حفل رأس السنة معك؟

فأجاب زهاء نصف الروس (47٪)، أنهم لا يرغبون بدعوة أي من السياسيين وذكر 22%، أنهم سيكونون على استعداد لدعوة بوتين للاحتفال، و12٪ منهم جيرينوفسكي، و4٪ مدفيديف.

المصدر: نوفوستي