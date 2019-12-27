ليبيا – يزور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الجمعة قبرص وذلك على رأس وفد برلماني وبرفقة مسؤولين كبار من الجيش للتباحث حول تداعيات الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق بخصوص ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري وسبل إجهاضه.

رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي الذي سيكون على رأس وفد القيادة العامة للجيش في تصريح لـ”العربية.نت” كشف أن الزيارة جاءت بدعوة من البرلمان القبرصي سيتم خلالها التباحث مع كبار المسؤولين حول آثار الاتفاق التركي مع حكومة طرابلس وما يمثله من تهديد لأمن واستقرار المتوسط وانتهاك لسيادة ليبيا وحول قطع الطريق على أنقرة لدعم المليشيات المسلحة التابعة للوفاق عسكريا من أجل عرقلة تقدم الجيش نحو وسط العاصمة.

ولفت إلى أن تركيا تعلم أن سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس يعني سقوط كل الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق.

وفي ظل تمسك الجانب التركي بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق،أشار المهدوي إلى أن الجانبين الليبي والقبرصي سيبحثان التضييق بحريا على تركيا والتعاون لينضاف ذلك إلى الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة مؤخرا بين ليبيا واليونان ضد تلك الاتفاقية وهو ما سيساهم في تعزيز عزلة تركيا إقليميا.