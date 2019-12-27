ليبيا – اتخذ المجلس الأعلى للأمن الجزائري في اجتماع برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الخميس إجراءات لحماية الحدود مع ليبيا.

ووفقا لما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية بحسب وكالة”سبوتنيك”الروسية أشار إلى أن المجلس درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي.

وأشار البيان الرئاسي إلى أن المجلس درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي،مؤكدا أن المجلس”قرر في هذا الاطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا واقليمنا الوطنيين وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي أفريقيا”.

وقرر الرئيس الجزائري عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك،بحسب بيان رئاسة الجمهورية.