ليبيا – شددت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري على أن معركة تحرير طرابلس فرضت على الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر الذي حاول تأجيلها لتفادي كلفتها العالية لكن بعد تعثر التوصل لتسوية سياسية ورفض الميليشيات والجماعات الإرهابية والمتطرفة ترك السلاح ووقف القتال والانتهاكات الإنسانية ورفع أياديها عن العاصمة عزم الجيش على دخولها لاستعادة سيطرته عليها وطرد الإرهابيين.

المسماري وفي تصريح لصحيفة “اليوم”السعودية اليوم الجمعة قالت:”إن الرئيس التركي أردوغان لا تعنيه ليبيا ولا استقرارها ويسعى لتقويض أمنها وتدخله في شؤونها من أجل تحقيق منافع اقتصادية عن طريق وضع أقدام لدولته في البحر المتوسط والتنقيب عن الغاز والنفط بعد العزلة التي فرضت على بلاده إثر الاتفاق المصري اليوناني القبرصي على ترسيم الحدود البحرية ويرى أن سيطرته على ليبيا من خلال إضعافها يضمن له البقاء في بؤرة صراع المتوسط أي أنه يخطط لاتخاذ ليبيا منصة يهدد من خلالها الدول التي تتصدى لمخططاته الاستعمارية التوسعية، ويحلم أردوغان أيضا باستعادة نفوذ الدولة العثمانية في المنطقة، كما يتوهم أنه الرجل الأقوى بالشرق الأوسط”.

وعن الرد على موافقة أردوغان على إرسال جنود لدعم الإرهابيين في طرابلس، حذرت المسماري الرئيس التركي من دفع الثمن غال، مشددة على أن الشعب الليبي الذي واجه الاستعمار الإيطالي قادر بقوة على ردع الأطماع التركية، مؤكدة بأس الليبيين إذ واجه أجدادهم من فوق صهوات الجواد الدبابات والطائرات والأسلحة الإيطالية.

واتهمت المسماري حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بتعقيد الأزمة، وقالت” إن مجلس الأمن فرض هذه الحكومة المتطرفة التي أوقعت طرابلس في براثن الميليشيات المسلحة كما أصبح السراج «رهينة» في أيادي قيادات الجماعات الإرهابية التي تسيطر على قراراته وتدير المشهد السياسي”.

ووصفت المسماري أردوغان – السراج – الجماعات الإرهابية بـ”مثلث الشر” الذي يطمع في خيرات بلادها لذا خطط لتمزيقها وتقسيمها،مشيرة إلى أن مصالح أضلاعه الثلاثة التقت معا إذ يسعى السراج والجماعات المتطرفة في الاستمرار باختطاف طرابلس وتحويلها إلى بؤرة ومستنقع ضد أمن واستقرار ليبيا فيما يريد أردوغان استمرار هذه البؤرة لتجميع الإرهابيين من كافة بقاع العالم ودعمهم بالمال والسلاح ما يجعله يحقق طموحاته السياسية والاقتصادية.

وبشأن دور البرلمان في إسقاط الشرعية الدولية عن حكومة الوفاق،قالت:”لم يعترف مجلس النواب الليبي بالسراج وحكومته لأنه نتاج الاتفاق السياسي الذي ينص على خطوات لا بد أن تنفذ ليكون هذا الاتفاق شرعيا وبالتالي كل ما نتج عن الاتفاق السياسي باطل وبما أن البرلمان لم يدرج الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري الليبي فإن حكومة السراج غير شرعية والدليل أن هناك الكثير من الأحكام القضائية قضت بعدم قانونية المجلس الرئاسي وكافة القرارات الصادرة عنه”.

وانتقدت فرض مجلس الأمن حكومة الوفاق على الليبيين بالقوة،مشيرة إلى أن مجلس النواب رفضها ولم يعترف بها فيما أعلن دعمه للقوات المسلحة ومشروعية معركتها لتحرير طرابلس لاسترداد كامل السيادة على التراب الليبي والقضاء على الميليشيات وفوضى السلاح،مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف بحور دماء الأبرياء ووقف العنف.

كما رأت أن السراج يواجه غضبا دوليا وعربيا وينتحر سياسيا وبات استمراره مسألة وقت،مشيرة إلى أنه سعى لإطالة أمد الأزمة عن طريق إبرام الصفقة المشبوهة مع أردوغان،لافتة إلى أن مثلث الشر أصبح عاجزا عن مواجهة الجيش الليبي،مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك فرقا واسعا بين حكومة تستمد شرعيتها من جهة أجنبية مثل مجلس الأمن والقوات المسلحة التي تستمد شرعيتها من أبناء الشعب الليبي.

وهاجمت عضو مجلس النواب المجتمع الدولي،مشيرة إلى أنه السبب الرئيسي في توريط ليبيا في أزمتها الحالية منذ 2011 لغياب رؤية الأمم المتحدة بشأن التوصل لحلول تضمن الأمن والاستقرار وساعدت القرارات الدولية المرتعشة حكومة السراج على وضع العاصمة طرابلس في قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة.

المسماري ثمنت دور المملكة السعودية في دعم القضية الليبية ومساندة أبناء الشعب الليبي واحترام خياراتهم في تقرير مصيرهم،مؤكدة أن المملكة تتميز بقوة علاقاتها الدولية مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى ما يمكنها من حث المجتمع الدولي على سحب اعترافه بشرعية حكومة الوفاق،لافتةً إلى أن المملكة ومصر على وجه الخصوص من الدول التي تتسم بالثقل الإقليمي والدولي ما يجعلهما عونا كبيرا لمنح الثقة الدولية والعربية للبرلمان ليمثل الشعب الليبي في المحافل الدولية لأنه الكيان الوحيد المنتخب بإرادة الليبيين.