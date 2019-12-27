ليبيا – قال مسؤولون كبار في تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج رفضوا تسميتهم لحساسية القضية إن مجموعات من العرقية التركمانية المتمردة التي تدعمها تركيا في سوريا سوف تنضم قريباً إلى قوات حكومة الوفاق للقتال ضد قوات الجيش الوطني.

مسؤول بحكومة الوفاق أكد أن الحكومة عارضت في البداية فكرة مثل هذا الانتشار لكنها قبلته في النهاية مع تقدم القوات المسلحة تجاه طرابلس حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة “بلومبرغ” الأميركية.

وقال مسؤول آخر بالحكومة إن الدعم مما يطلق عليه “لواء السلطان مراد” السوري وهي مجموعة متمردة لن ينظر إليها على أنها نشر رسمي لقوات تركية.

ومن جهة أخرى، قال مسؤول تركي إن بلاده قد ترسل أيضاً قواتها البحرية لحماية طرابلس في حين تقوم تركيا بتدريب وتنسيق أنشطة مسلحي فائز السراج.