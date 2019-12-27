بكين – صرحت مصلحة الدولة للإحصاء بالصين، الجمعة، إن أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في البلاد تراجعت 2.1 بالمئة على أساس سنوي الى 5.61 تريليون يوان (802.8 مليار دولار) خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2019.

وكانت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بالصين قد هبطت 2.9 بالمئة على أساس سنوي في الـ 10 شهور الأولى من العام الجاري.

وحسب مصلحة الدولة للإحصاء، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في البلاد بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال تشو هونغ كبير الاحصائيين بالمصلحة إن نمو الأرباح في الشهر الماضي “يعتبر انتعاشا من الانخفاض بنسبة 9.9 بالمئة المسجل خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح أن أسباب الانتعاش ترجع الى النمو السريع في الانتاج الصناعي والمبيعات الصناعية والانخفاض المعتدل في أسعار تسليم المنتجات الصناعية.

ويعاني الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.

ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني 5.8 بالمئة في 2020 ، مقابل 6 بالمئة في تقديرات سابقة.

وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 6.6 بالمئة وهو أقل معدل نمو له منذ نحو 30 عاما.

الأناضول