ترامب: هذا الفيلم لا يكتمل من دوني!

ترامب: هذا الفيلم لا يكتمل من دوني!

واشنطن – علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خبر يفيد بأن قناة التلفزيون الكندية “CBC”، عرضت الفيلم الشهير “وحيدا في المنزل – 2″، وحذفت منه مشهدا ظهر فيه ترامب.

وكتب الرئيس الأمريكي يقول إن هذا الفيلم بعد حذف المشهد القصير الذي شارك فيه “لن يكون بتاتا كما في الأصل”، مضيفا بين قوسين “أنا أمزح فقط”.

وساند ترامب في صيغة مزاح أيضا ما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام من أن حذف المشهد الذي أداه في الفيلم له صلة بالعلاقة المتوترة بينه ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وكتب الرئيس الأمريكي بهذا الشأن قائلا: “أعتقد أن جاستن ترودو لا يحب كثيرا حين أرغمه على الدفع مقابل الناتو أو التجارة”.

القناة التلفزيونية الكندية بدورها أعلنت في وقت سابق، أنها حذفت قبل خمس سنوات مشهدا مدته عشر ثوان بمشاركة ترامب للحصول على نسخة تلفزيونية مختصرة، بهدف إفساح المجال أمام الإعلانات التجارية.

يذكر أن ترامب كان قد شارك عام 1992 بدور قصير في فيلم “وحيدا في المنزل – 2″، حيث ظهر لبرهة مع الطفل بطل الفيلم في بهو الفندق.

المصدر: نوفوستي