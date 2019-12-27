ليبيا – أعلن نائب رئيس الكتلة الحزبية عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أوزجور أوزال أن حزب الشعب الجمهوري سيعارض للنهاية مذكرة إرسال جنود إلى ليبيا، موضحاً أن الجنود الأتراك ليس لهم مكان في صحاري ليبيا.

أوزجور أوزال شدد في المؤتمر الصحفي الذي عقده في البرلمان التركي وفقاً لما نقله موقع “تركيا الان” اليوم الجمعة ثبوت موقف الحزب على رفض مذكرة إرسال جنود أتراك إلى ليبيا التي يتوقع الحزب عرضها على البرلمان التركي.

وأكد أوزال في حديثه أن حزبه سيعارض للنهاية مذكرة إرسال جنود إلى ليبيا كما ردّ أوزال على حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس حول مصطفي كمال أتاتورك قائلًا :”لا يوجد مكان لجنودنا في صحاري ليبيا” يقول أردوغان ماذا كان يفعل الغازي مصطفي كمال في ليبيا؟. هذه هي الحقيقة التي لا يعرفها أو لا يتذكرها أو يحاول إخفائها عن مواطنينا؛ في ذلك كانت ليبيا ضمن الأراضي العثمانية، والغازي مصطفي كمال كان ضابطًا عثمانيًا، وذهب إلى هناك من أجل الدفاع عن أراضي الوطن”.

وذكر أوزال أن السلطة الحاكمة التركية تحاول سحب الجنود الأتراك إلى مغامرة في ليبيا،قائلًا:”أهم خطأ استراتيجي هو يوجد في ليبيا صراع داخلي. وهذه الحكومة ليبيا قد تبقي أو تذهب والانحياز لطرف ما سيجعل مستقبل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة التي ندعمها جميعًا مثيرة للجدل”.

ووضح أوزال أنه يجب تشكيل السياسة الخارجية لتركيا وفقًا للمصالح الوطنية وليس وفقًا لمن هم مقربين من الإخوان وللامتدادات السياسية.