كوريا ج – أفادت وسائل إعلام بأن حالة من الرعب عمت لفترة وجيزة قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية إثر إطلاق صافرات الإنذار فيها بالخطأ.

وأكد المتحدث باسم فرقة المشاة الثانية في الجيش الأمريكي، مارتن كريغتون، أن “خطأ بشريا” أدى إلى تشغيل مكبرات الصوت في قاعدة كامب كيسي مساء أمس الخميس وبثها دوي صافرات الإنذار، بدلا من أغنية حزينة تعزف عادة في مراسم الجنازة العسكرية وكذلك بمناسبة نهاية اليوم في المواقع العسكرية.

ودفع هذا الأمر كثيرا من العسكريين في هذه القاعدة الأمريكية الأقرب إلى حدود كوريا الشمالية، إلى الاستنتاج بأن حكومة بيونغ يانغ طبقت تهديدها بتقديم “هدية عيد الميلاد” إلى الولايات المتحدة من خلال شن هجوم على القاعدة.

وأكد أحد الجنود من القاعدة في موقع Reddit أن بعض العسكريين كانوا ينطلقون من قاعات نومهم بالزي الميداني الكامل، قبل أن تبلغهم القيادة بوقوع الخطأ.

ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق الحادث.

المصدر: واشنطن بوست