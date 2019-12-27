وقالت الإدارة إن المقترح سيتضمن التزام كل الطائرات المسيرة، التي تعمل من داخل الولايات المتحدة بالقاعدة الجديدة خلال 3 سنوات.

وطلب الكونغرس من الإدارة في 2016 إصدار قواعد تنظيمية أو كتيب إرشادات بحلول يوليو 2018 للسماح للجمهور العام ولإدارة الطيران الاتحادية ولجهات إنفاذ القانون وآخرين بتتبع وتحديد للهوية عن بعد للطائرات المسيرة ومشغليها خلال قيامها بأي رحلة.

وتتسابق شركات لتشكيل أسطول من الطائرات المسيرة كخدمة تكميلية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.