وبعد فترة تألق سجل خلالها 37 هدفا بالدوري خلال ثلاثة مواسم، منها 18 هدفا في موسم 2016-2017، تراجع آلي الموسم الماضي بسبب إصابات حالت من دون مشاركته بانتظام في المباريات.

وقبل تعيين مورينيو هز آلي (23 عاما) الشباك ثلاث مرات فقط في 30 مباراة، لكنه أحرز خمسة أهداف وصنع ثلاثة في آخر 8 مباريات، متفوقا على أي لاعب آخر في الفريق منذ أن تولى مورينيو المسؤولية، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال مورينيو عقب تقدم توتنهام للمركز الخامس: “يقول الناس إنه منذ وصولي أحرز ديلي آلي ثلاثة أو أربعة أهداف في الدوري وهدفا أو هدفين في دوري الأبطال، لكنني لن أنساق وراء ما يقولون”.

وأضاف: “أرى أن ديلي آلي يبذل جهدا كبيرا في التدريبات. أحب اللاعبين الذين يعملون بجدية في التدريب”.

وكان آلي أكثر لاعبي توتنهام ركضا في الملعب أمام برايتون، وكلل هدفه من تسديدة مباشرة من فوق رأس الحارس مات رايان انتفاضة الفريق في الشوط الثاني الذي بدا خلاله مورينيو متوترا خارج الخطوط.

وقال هاري كين، صاحب الهدف الأول لتوتنهام عن هدف آلي: “كانت لمسة رائعة. وصلته الكرة سريعة وأطلقها مباشرة من فوق رأس الحارس. رائعة حقا إنه يستحق كل هذا الثناء”.