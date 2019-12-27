روسيا – أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الجمعة، أن صاروخ “أفانغارد” العابر القارات، والذي تم تضمينه في مخزون الجيش، جاهز للاستخدام.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع، أدلى فيه شويغو، بمعلومات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن جاهزية نظام صواريخ “أفانغارد” للاستخدام.

جدير بالذكر، أن بوتين، وصف في مارس/ آذار من العام الماضي، العديد من الأسلحة الجديدة من بينها منظومتي الصواريخ “سامارات”، و”أفانغارد” بالأسلحة التي “لا تقهر”.

وقال بوتين، خلال الاجتماع السنوي لوزارة الدفاع هذا الأسبوع، إن نظام صواريخ “أفانغارد” تم تضمينه في مخزون الجيش.

وتشير تقارير إعلامية أن صواريخ “أفانغارد” العابرة للقارات لا يتم التقاطها بواسطة أنظمة دفاع العدو، كما أنها ستقضي بسهولة على أنظمة الدفاع الجوي.

ويمكن للصاروخ المزود بالرأس القتالية الفوق صوتية، التحليق بسرعة تزيد عن سرعة الصوت بـ 20 ضعفًا، كما أنه يمكنه التحليق على ارتفاع 9 كيلومترات، فضلا عن قدرته على المناورة الفائقة.

الأناضول