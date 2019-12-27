فرنسا – يواصل مسؤولو نادي باريس سان جيرمان، محاولاتهم لإقناع نجمهم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، بالبقاء في الفريق لأطول فترة ممكنة.

وأوردت تقارير إعلامية، أن المدير الرياضي لسان جيرمان، ليوناردو، قدم عرضا سخيا لمبابي، من أجل تجديد عقده مع الفريق لمدة خمس سنوات.

ويتضمن العقد الجديد، حصول مبابي على راتب سنوي، تبلغ قيمته نحو 32 مليون يورو.

ولا يخفي مبابي، الذي ينتهي عقده الحالي في صيف العام 2022، رغبته في الرحيل عن سان جيرمان، وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن الأخير لم يكن راضيا على رفض إدارة “البي إس جي”، الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل مناقشة انتقاله إلى الفريق الملكي.

ويقدم مبابي أداء رائعا مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه إليه عام 2017 قادما من موناكو، وسجل له خلال هذه الفترة 78 هدفا في 106 مباريات، ليساهم في فوز الفريق بالدوري الفرنسي في مناسبتين، ولقب واحد في بطولة كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية.

المصدر:vesti.ru