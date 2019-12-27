ليبيا – قال سفير المجلس الرئاسي لدى أنقرة عبد الرزاق مختار تعليقا على إمكانية إرسال تركيا قوات إلى بلاده إن ليبيا بحاجة إلى الدفاع الجوي والتدريب الخاص والخبرة لدعم مسلحي الوفاق في الميدان.

مختار وفي تصريح خاص لوكالة “الأناضول” التركية عقب مشاركته في ندوة “ماضي وحاضر ومستقبل ليبيا، العلاقات الليبية ـ التركية” عقدتها جامعة “أنقرة” أمس الخميس أشار إلى أن العلاقات التركية ـ الليبية تمتد مئات السنين وأن أنقرة وقفت إلى جانب الشعب الليبي دائما على حد زعمه.

وأضاف:” ليبيا بحاجة إلى الدفاع الجوي، والتدريب الخاص، والخبرة لدعم المقاتلين في الميدان، لدينا عدد كاف من المقاتلين”.

وزعم أن الدعم العسكري لا يعني الإضرار بالشعب الليبي بل سيساعد على بسط الأمن والاستقرار والبلدان شقيقان وليسا صديقين فقط، على حد تعبيره.

مختار إختتم تصريحه بالقول:” ليبيا دعمت تركيا بشأن قضية قبرص، والآن تستجيب لنا عندما نحتاج نحن “.