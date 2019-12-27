واشنطن – أعلنت السلطات الأمريكية فقدان الاتصال بمروحية سياحية تقل على متنها 7 أشخاص، في جزيرة هاواي، مساء الخميس.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن حرس السواحل الأمريكية، الجمعة، قوله في بيان، إن المروحية التي تقل 7 أشخاص، بينهم قاصران، فقد الاتصال بها مساء الخميس، في هاواي.

وأضاف البيان أن مالك المروحية اتصل بحرس السواحل بعد 45 دقيقة من الموعد المفترض لعودة المروحية من جولة سياحية في سواحل كاواي، شمال غربي هاواي.

وأوضح البيان أنه لم يكن بالإمكان تلقي إشارات من المروحية رغم امتلاكها جهازًا إلكترونيا لتحديد موقعها.

كما أشار إلى أن المروحية كانت تقل طيارًا و6 ركاب، يُعتقد أن اثنين منهم قاصران.

وفيما لم يتضح سبب فقدان الطائرة قال بيتي أوفيسر، من قوات حرس الحدود الامريكية إن “ظروف الطقس صعبة”، وأنه تم إرسال فريق مدرب للاستجابة لهكذا طوارئ للبحث عن المروحية ومن على متنها.

الأناضول