ليبيا – أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري أن قرار استرجاع العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة هو قرار سيادي لمجلس النواب والقيادة العامة للجيش.

العقوري ردا على طلب تركيا من الجيش بوقف القتال وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة قال:” قرار استرجاع العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة هو قرار سيادي لمجلس النواب والقيادة الذي تتبعه ونحن نرفض التدخل السافر في شؤوننا الداخلية”.

وأكد العقوري على أن تحرك الجيش الوطني جاء بعد أن فشل تطبيق اتفاق الصخيرات وتعثر الترتيبات الأمنية مما أدى لوقوع حكومة الوفاق رهينة لدى المجموعات المسلحة،مشيراً إلى أن تلك المجموعات استباحت مؤسسات الدولة في مدينة طرابلس لمصالحها واستغلت الأوضاع لنهب ثروات البلاد، مضيفاً:” لقد حذرنا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من عواقب ذلك ولكن دون جدوى”.

وحول إرسال قوات تركية إلى ليبيا أعتبر العقوري أنه تلويح تركيا بالتدخل العسكري تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية وخرقا كبيرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تدعو لاحترام سيادة الدول”.

وأردف:” هو تصعيد خطير ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة ولقد تحرك البرلمان على جميع المستويات وأدان هذا التدخل لدى المجتمع الدولي وطالب باتخاذ الإجراءات الرادعة ضده وأن مجلس النواب يعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها ردع أي تحرك عسكري ضد بلادنا”.

وردا على سؤال “سبوتنيك” أنه في حال تلقي طرابلس دعما عسكريا من أنقرة هل إمكانيات الجيش في ظل الحظر تؤهله لمواجهة العتاد التركي وهل هناك مساعدة عسكرية تصل للجيش بقيادة المشير حفتر، أجاب العقوري: “نحن نثق في قدرات المؤسسة العسكرية الوطنية بقياداتها وعناصرها وقد حاربنا الإرهاب في بلدنا في الأعوام الماضية نيابة عن العالم بجهودنا الذاتية وإصرار وشجاعة قواتنا المسلحة وحكمة قياداته”.

العقوري إختتم حديثه قائلا:” الجيش الليبي مؤسسة عريقة ويحظى بدعم شعبنا ومواقف جيشنا مشرفة في الدفاع عن سيادة وحرمة أراضينا وحرية بلادنا وشعبنا”.