ليبيا – قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر أمس الخميس إن بلاده ليست طرفا في الحرب الداخلية في ليبيا وإن أنقرة تدعم ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” هناك.

إيشلر وفي كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها جامعة “يلدرم بايزيد” بالعاصمة أنقرة حول العلاقات التركية ـ الليبية وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أكد أن علاقات بلاده مع حكومة الوفاق الشرعية تتواصل وفقا للقانون الدولي.

وأضاف:” مثلما لا نشرعن تنظيمي “بي كا كا” و”ب ي د” الكرديين الذي وصفهما بـ” الإرهابيين” لأنهما يتلقيان دعما من بعض الدول كذلك فإن “خليفة حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ليس شخصية شرعية لأنه يتلقى دعم بعض الجهات” على حد زعمه.

وشدد إيشلر على أن “ليبيا” (حكومة الوفاق) حليف مهم لتركيا من أجل توازنات الطاقة في البحر المتوسط، منوّهاً إلى أن بلاده ستقدم الدعم اللازم من الناحيتين العسكرية والأمنية إلى “ليبيا” (مسلحي الوفاق) في حال طلبت الأخيرة ذلك من أنقرة.

كما أوضح أن تركيا ستحشد كل إمكاناتها من أجل إحباط آمال من وصفهم بـ”الراغبين في سورنة ليبيا” ، معرباً عن إستعداد بلاده لبناء قاعدة عسكرية في ليبيا إذا تقدمت طرابلس بطلب بهذا الشأن على غرار القاعدتين التركيتين في الصومال وقطر.

واستدرك:” ولكن لا تفكروا بالقاعدة العسكرية على أنها للمحاربة وإنما من الجانب التدريبي”، معتبراً أن ما يلقي أضواء الاهتمام على تركيا هو عدم إيفاء باقي الجهات الإقليمية الفاعلة بما يقع على عاتقها.

وشدد إيشلر على ضرورة حل الأزمة السياسية في ليبيا عبر الحوار، قائلا: “أكدنا أننا ضد التدخلات الخارجية في ليبيا، وقلنا إننا نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف”.